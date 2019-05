Jessica Alba honteuse d'avoir un corps trop sexy

Considérée comme l'une des plus belles actrices de Hollywood, Jessica Alba a longtemps voulu dissimuler son sex-­appeal. Au début de sa carrière, alors âgée d'une vingtaine d'années, l'Américaine a reçu l'ordre de ses parents de rester toujours digne.

«J'étais censée avoir honte si je tentais les hommes, a confié la star de 38 ans dans une conférence, lors du sommet «In Goop Health». Alors, lorsque je suis devenue actrice, j'ai arrêté de manger. J'essayais de ressembler à un garçon, pour ne pas attirer l'attention». Jessica avait aussi l'interdiction de porter des jeans qui auraient «mis en valeur» ses courbes.

Finalement, la comédienne ne regrette pas d'avoir écouté ses parents. «À Hollywood, vous êtes vraiment une proie», a-t-elle dit, faisant référence aux producteurs et réalisateurs. «Ils voient une jeune fille et veulent juste la toucher et lui parler de manière inappropriée. Ils pensent qu'ils ont le droit d'être agressifs avec elle». Du coup, Jessica s'est créé «une façade plus dure» parce qu'elle était une femme. Ce n'est qu'à la naissance de sa fille Honor, il y a neuf ans, qu'elle a accepté ses formes: «Je me suis dit: «Oh, c'est donc à ça que servent mes seins. À nourrir un enfant!» Alors j'ai finalement accepté mon corps de femme et j'ai arrêté d'avoir honte de moi.»

Regardez la bande-annonce de la série «L.A.'s Finest», avec Jessica Alba:

