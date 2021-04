Une photo de famille émouvante du prince Philip

Les hommages se multiplient depuis l'annonce du décès du mari de la reine d'Angleterre et la monarchie fouille dans ses archives pour célébrer sa mémoire. Cette fois-ci, c'est la photo de la duchesse de Cambridge qui rappelle que la reine et le prince veillaient sur plusieurs générations: outre leurs quatre enfants et leurs huit petits-enfants, le couple comptait 10 arrière-petits-enfants.

Les occasions sont rares de photographier tout ce petit monde ensemble. L'épouse du prince William avait saisi l'instant en 2018 au château de Balmoral. Elizabeth et Philip posent alors avec leurs arrière-petits-enfants, au nombre de sept à l'époque.

La reine porte le petit dernier, le prince Louis (né le 28 avril 2018) et est entourée du prince George (2013) et de la princesse Charlotte (2015), tous trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge.

Trois petits garçons

Fille de Peter Philips (fils de la princesse Anne), Savannah (2010) est debout derrière le canapé et sa petite sœur, Isla (2012) est assise à côté du prince Philip. Elle tient dans ses bras sa petite cousine, Lena (2018), fille de Zara Philips et petite sœur de Mia (2014), à droite sur la photo.

Depuis ce cliché, trois petits garçons sont entrés dans la famille, le petit Archie (2019), fils du prince Harry, August Philip, fils de la princesse Eugenie et Lucas, troisième enfant de Zara Philips, tous deux nés en 2021. La monarchie accueillera bientôt une nouvelle petite fille puisque Meghan Markle attend un heureux événement.

(mc/L'essentiel)