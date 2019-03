Chris Martin est harcelé par une groupie

Le leader de Coldplay déchaîne les passions. Depuis des mois, Chris Martin est harcelé par une femme convaincue d'être en couple avec lui. Selon le site The Blast, le chanteur de 42 ans avait déjà fait appel à la police après que cette groupie s'était présentée à plusieurs reprises devant sa maison.

Elle y avait même déposé un paquet contenant des lettres inquiétantes faisant référence à la mort, au suicide et aux enfants de Chris. La fan y évoquait aussi ses «désillusions» et sa «relation romantique» avec le Britannique. Malgré les interdictions de la police et des agents de sécurité, elle est devenue de plus en plus agressive et a continué à le harceler.

Prenant cette affaire très au sérieux, Chris a saisi la justice afin d'assurer sa sécurité, celle de son ex-épouse, Gwyneth Paltrow, de leur fille, Apple, et de leur garçon, Moses, ainsi que celle de sa compagne, l'actrice Dakota Johnson. Il a obtenu gain de cause. La harceleuse ne peut plus s'approcher de lui à moins de 90 mètres et sera bientôt jugée.

(L'essentiel)