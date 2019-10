Cindy a été défigurée par un chien agressif

Candidate emblématique de «Koh-Lanta: la guerre des chefs», Cindy, 31 ans, a eu un terrible accident, trois mois avant les castings de l'émission de TF1.

En mars 2018, la jeune femme a participé à une réunion pour la préparation d'un baptême, chez une dame. C'est là qu'elle s'est approchée d'un chien pour jouer avec lui. Mais l'animal, surpris, l'a violemment mordue au visage. «J'ai eu la peur de ma vie car je voyais le sang couler. Je me demandais même si j'avais toujours l'intégralité de mon visage. On m'a allongé, j'ai eu le réflexe d'allumer Snapchat en selfie pour me voir. J'avais un repas de famille juste après, tout le monde m'attendait et j'ai envoyé une photo», a-t-elle expliqué sur Instagram en dévoilant des clichés d'elle défigurée.

Opérée d'urgence dans la nuit, Cindy a été anesthésiée localement et dit avoir «dégusté». Elle a ensuite dû faire de la kinésithérapie pendant sept mois et appliquer des crèmes spéciales pour cicatriser le plus vite possible.

(L'essentiel/lja)