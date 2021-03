Emrata pose pour la première fois avec son fils

Carnet rose dans le monde du showbiz. Emily Ratajkowski a annoncé à ses 27 millions d’abonnés sur Instagram, le 11 mars 2021, qu’elle avait mis au monde un petit Sylvester Apollo Bear, son premier enfant, trois jours plus tôt. Le célèbre mannequin américain de 29 ans, surnommé Emrata, a précisé que quand elle a accouché elle avait ressenti la «matinée la plus surréelle, belle et remplie d’amour de toute sa vie».

Le père du bébé est Sebastian Bear-McClard. Le couple avait annoncé son mariage, à la surprise générale, en février 2018. Son post a été «liké» par plus de trois millions de followers et commenté par plus de 20 000.

(L'essentiel/fec)