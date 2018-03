Adriana Lima serait de nouveau célibataire

Adriana Lima aurait-elle rompu avec son petit ami, l'écrivain turc Metin Hara? C'est la question que ses nombreux fans se posent depuis qu'ils l'ont vue toute seule à la dernière cérémonie des Oscars, dimanche dernier. Son chéri était aussi absent quand elle s'est rendue à l'after-party de la soirée organisée par le magazine Vanity Fair.

Il n'en a pas fallu plus pour que Page Six laisse entendre que le top modèle brésilien de 36 ans était de nouveau un cœur à prendre. Pourtant, le 22 février dernier, Metin, avec qui elle roucoule depuis juillet 2017, avait posté un message romantique à son attention. «Elle était le poème que j'ai toujours voulu écrire...», pouvait-on lire en légende d'un cliché en noir et blanc de sa dulcinée.

Alors, célibataire ou pas? Adriana laisse pour le moment planer le doute...

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)