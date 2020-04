La rappeuse et model Chynna meurt à 25 ans

Le monde du hip-hop américain est à nouveau en deuil. Âgée de 25 ans seulement, Chynna est décédée, jeudi, a confirmé sa famille, sans révéler les causes de la mort. D'après certains médias spécialisés, l'artiste aurait succombé à une overdose. Elle n'avait fait aucun mystère de son addiction aux opioïdes depuis plusieurs années.

Le sujet avait d'ailleurs largement été évoqué dans sa mixtape Ninety, sortie en août 2016. À cette époque, Chynna Rogers célébrait trois mois de sobriété. «Chynna était profondément aimée et nous manquera terriblement», a indiqué sa famille.

L'Américaine a débuté sa carrière au début des années 2010, sous l'égide d'A$AP Yams (mort d'une overdose en 2015), le manager de la très célèbre A$AP Mob, dont la figure de proue est A$AP Rocky.

REST EASY CHYNNA. WE GON MISS U SIS. ❤️ pic.twitter.com/xcFdnhs030 — A$AP MOB (@ASAPMOB) April 9, 2020

Affiliée à l'un des collectifs les plus emblématiques de New York, la rappeuse originaire de Philadelphie s'est fait un nom au fil des années, et a construit son identité musicale sur une face plutôt sombre.

«Je fais de la musique pour les gens énervés qui sont trop fiers pour dire à quel point ils sont énervés», avait-elle déclaré, il y a quelques années.

Sa dernière sortie en décembre dernier baptisée «in case i die first» semble prémonitoire aujourd'hui. Avant de se lancer dans la musique, Chynna Rogers a été mannequin. Pour l'anecdote, Ford lui avait fait signer un contrat à l'âge de 14 ans.

(Thomas Holzer/L'essentiel)