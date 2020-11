Kaia Gerber «très heureuse» avec son chéri

Depuis qu’elle roucoule avec Jacob Elordi, l’acteur sexy révélé dans «The Kissing Booth», Kaia Gerber semble être sur un petit nuage. Ensemble depuis septembre 2020, l’Américaine de 19 ans et l’Australien de 23 ans ne cessent d’attiser la curiosité des médias sur leur romance naissante. Discrets, ils ne se sont pas encore exprimés à ce sujet.

Or, selon une source qui s’est confiée à People, le couple est en parfaite harmonie et les parents du top model, Cindy Crawford et Rande Gerber, seraient ravis pour leur fille. «Jacob est très tendre avec Kaia. Ils sont très attachés l’un à l’autre et tellement mignons ensemble, révèle l’informateur. Il est évident que Cindy et Rande approuvent cette relation. Ils ont passé beaucoup de temps avec Jacob».

Il y a un mois, Kaia et Jacob ont passé une soirée avec des amis à Malibu et la jeune femme avait l’air «très heureuse» avec son petit ami, selon une autre source: «Cela se passe très bien entre eux. Jacob est un gentleman qui fait tout pour que Kaia s’amuse le plus possible.»

Kaia avait confirmé son idylle avec Jacob le 2 novembre dernier en postant une série de photos sur Instagram où on la voyait poser avec son chéri. Le comédien était déguisé en Elvis et le mannequin avait le look de son ex-femme, Priscilla Presley.

(L'essentiel)