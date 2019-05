Des images inédites, un an après le mariage

Dimanche, à l'occasion de leur anniversaire de mariage, Meghan et Harry ont publié une dizaine de photos des coulisses des festivités. La plupart des clichés sont en noir et blanc. C'est le compte officiel du duc et de la duchesse de Sussex, qui a posté dimanche une vidéo enchaînant les images au son de «This Little Light of Mine», morceau choisi par les jeunes mariés.

«Nous espérons que vous apprécierez revivre ce moment et voir quelques photos des coulisses de ce jour spécial. Merci pour tout l'amour et le soutien de vous tous dans le monde entier. Chacun de vous a rendu cette journée encore plus significative», ont expliqué le duc et la duchesse de Sussex en accompagnement des photos qui arrivent quelques jours seulement après la naissance du petit Archie.

(L'essentiel/utes)