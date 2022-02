Rihanna enceinte, «un choc» pour ses proches

Rihanna a fait sensation, fin janvier, en annonçant lors d’un shooting photo qu’elle était enceinte de son premier enfant. Depuis lors, la chérie d’Asap Rocky était resté muette sur sa grossesse. Jusqu’à vendredi. La chanteuse est apparue pour la première fois sur un tapis rouge, pour un événement de sa marque. Celle qui a montré ses fesses en novembre 2021 a forcément été interrogée sur son ventre arrondi. Elle a galéré pour le cacher jusqu’à ce qu’elle fasse part de sa grossesse.

«Le plus difficile était de le cacher à ma bande de potes parce qu’ils sont toujours avec moi et connaissent parfaitement mes habitudes», a reconnu la Barbadienne de 33 ans au micro d’Eonline. Et de préciser que ses proches ne cessaient de la harceler avec des questions du type: «Pourquoi tu ne veux pas boire un verre?» ou «Tu as arrêté de fumer?». «En plus, je me goinfre de plein de trucs que je n’avais pas l’habitude de manger. Mes potes savent que je déteste les sucreries et tout d’un coup voilà que je me suis mise à demander des cookies ou des donuts», a-t-elle raconté.

«Maintenant, je peux fêter ça»

Le site américain rappelle que «RiRi» a tout fait pour cacher son ventre lors de ses sorties en public, ces dernières semaines, en ne portant que des vêtements très amples. Quand elle a enfin pu avouer à ses amis qu’elle attendait un enfant, ils ont été «sous le choc»: «Comme tout le monde en réalité.» Comme bon nombre de futures mamans, Rihanna s’était refusée à fêter sa grossesse avant d’avoir passé le premier trimestre: «Quand j’ai appris que j’étais enceinte, je n’y ai d’abord pas cru. Quand ça s’est confirmé, je n’ai pas voulu me réjouir trop tôt. Bien sûr, c’était une excellente nouvelle, mais je voulais d’abord voir comment les choses évoluaient et être sûre que tout irait bien».

La star s’est dit aujourd’hui heureuse que ce premier cap soit derrière elle. «Maintenant, je peux fêter ça avec tout le monde», a-t-elle encore lâché. À noter qu’elle n’a pas indiqué quand était prévu le terme de sa grossesse.

(L'essentiel/fec)