Hugh Jackman a servi le café à ses fans

Actuellement en tournée aux États-Unis avec son spectacle «The Man. The Music. The Show», Hugh Jackman n'est pas seulement présent pour ses fans sur scène, mais également avant la représentation. Comme l'a remarqué People, l'artiste australien a surpris les personnes qui étaient venues le voir à Denver, dans le Colorado, en leur servant du café. Il s'était glissé dans la roulotte de son entreprise, Laughing Man Coffee Company, et a distribué des gobelets aux amateurs de boissons chaudes.

Un membre de l'équipe de Jackman a immortalisé la scène et le cliché a ensuite été posté sur le compte Twitter de la star. «Merci d'être venus nous voir», a-t-il écrit en légende.

Ce n'est pas la première fois que l'acteur se transforme en serveur de cafés. Il l'avait déjà fait à Chicago, en juin dernier. Une manière pour lui de promouvoir Laughing Man Company, une entreprise et une fondation qui soutiennent les communautés de producteurs de café en investissant dans des programmes visant à soutenir la santé, l'éducation et le succès des agriculteurs et de leurs familles.

(L'essentiel/jfa)