Jenifer, touchée par le Covid, renonce à la finale

«Hier en arrivant sur le plateau de The Voice Kids je ne me sentais pas très bien», a écrit vendredi la chanteuse sur son compte Instagram. «Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes». Même si elle ne le dit pas expressément, on aura compris que la jeune femme a contracté le Covid-19.

Des personnalités lui ont souhaité un bon rétablissement comme Clara Luciani, Lorie Pester ou encore Hoshi. Son petit protégé, Lissandro, 10 ans, lui a envoyé une poignée de coeurs rouges.

Agé de 10 ans, le petit garçon est originaire de Théding près de Saint-Avold et apprend à chanter à l'école de musique Marina D’Amico et Co’ à Sarreguemines. La jeune femme lui a sans doute donné quelques conseils: elle a participé à The Voice 3 en 2013 dans l'équipe de Mika.

À noter que le Luxembourg sera bien représenté en la personne de Naomi, petite protégée de Kenji Girac.

(mc/L'essentiel)