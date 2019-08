Bella et The Weeknd se quittent une nouvelle fois

L'histoire d'amour entre Bella Hadid et The Weeknd est loin d'être un fleuve tranquille. Selon eonline.com, le top de 22 ans et le chanteur de 29 ans ont rompu pour la deuxième fois, un an après s'être remis ensemble. La distance et leur emploi du temps surchargé seraient les causes principales de leur rupture. Bella vit à New York et The Weeknd à Los Angeles. «Ils se trouvent actuellement dans des endroits différents, physiquement et mentalement, révèle une source. Bella se prépare pour la Fashion Week et Abel travaille sur sa musique et ses débuts en tant qu'acteur.»

Obligés de voyager régulièrement pour leur carrière, l'Américaine et le Canadien n'arrivaient plus à se voir aussi souvent qu'ils le voulaient, ce qui les a frustrés. «Ils se sont beaucoup disputés ces derniers temps. Cela faisait des mois qu'ils ne passaient plus de moments de qualité ensemble», ajoute l'informateur. Il précise néanmoins que les deux ex espèrent se remettre ensemble un jour, mais pour le moment, «ils se concentrent sur leurs projets professionnels». Rappelons que Bella et TheWeeknd s'étaient déjà séparés une première fois en 2016. Le rappeur était ensuite sorti avec Selena Gomez, avant de se rabibocher avec le mannequin, en mai 2018.

(L'essentiel/lja)