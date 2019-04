Britney Spears s'est fait interner en psychiatrie

C'est une période difficile que vit Britney Spears. Depuis que son père, Jamie, souffre d'une rupture du colon, survenue il y a quelques mois, la chanteuse de 37 ans est au plus mal. Opéré à deux reprises, son papa a vu son état se détériorer à cause de complications dues à la deuxième intervention. La star américaine avait alors décidé de reporter sa série de concerts à Las Vegas, afin de rester à son chevet. Mais cela ne semble pas suffisant pour Britney, particulièrement fragilisée par cette situation. Selon TMZ, elle s'est fait interner il y a une semaine dans un hôpital psychiatrique, à sa demande. Elle devrait y rester 30 jours. Mercredi 3 avril 2019, l'artiste a laissé un message à ses fans sur Instagram: « Nous avons tous besoin du prendre du temps pour nous », a-t-elle écrit.

En plus d'être très proche de sa fille, Jamie Spears gère aussi sa carrière depuis qu'elle souffre de troubles bipolaires. La chanteuse avait eu sa première crise en 2007 et s'était rasé le crâne dans un salon de coiffure à Los Angeles. «Britney a du mal à faire confiance aux gens. Elle a toujours pu compter sur son père pour l'aider dans son quotidien, confie une source à Page Six. Jamie est vraiment gentil. Il a toujours été aux côtés de sa fille, sans trop interférer dans sa vie.»

(L'essentiel/lja)