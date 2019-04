Ariel Winter a fondu à cause des médicaments

Souvent vêtues de robes sexy, Ariel Winter a toujours assumé ses courbes généreuses sur les tapis rouges. Mais depuis quelques temps, l'actrice de «Modern Family» est beaucoup plus mince qu'avant. Ce qui n'a pas échappé à ses fans qui se sont demandé ce qu'elle avait fait.

Ariel leur a donc expliqué dans une story Instagram comment elle avait perdu ses kilos superflus. «Pendant des années, j'ai pris des antidépresseurs, qui m'ont fait prendre du poids que je n'arrivais pas perdre quoi que je fasse, raconte-t-elle. C'était vraiment frustrant pour moi parce que je voulais maigrir et tous les exercices que je faisais ne servaient à rien».

En thérapie depuis six ans, l'Américaine de 21 ans raconte qu'elle supportait de moins en moins les médicaments prescrits par son psy. Elle a donc décidé d'arrêter de prendre ses antidépresseurs, l'an passé, et les a remplacés par d'autres, plus appropriés. C'est là qu'elle a vu sa silhouette s'affiner très rapidement. «Cela a rétabli mon métabolisme et m'a fait perdre tous les kilos que j'essayais d'éliminer», a-t-elle constaté. Elle en a profité pour assurer à ses followers qui en doutaient qu'elle n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique, ni sur son corps, ni sur son visage.

