Pourquoi l'équipe d'Adele lui a coupé Instagram

En août 2020, Adele avait fait jaser avec une photo d’elle. Elle avait été accusée d’appropriation culturelle pour avoir porté un bikini aux couleurs jamaïcaines et surtout pour avoir arboré des noeuds bantous sur sa tête, une coiffure traditionnelle africaine. Plus d’un an et demi plus tard, la Britannique, qui vient d’annoncer une résidence à Las Vegas, est revenue sur cet épisode et une de ses fâcheuses conséquences: son équipe lui a retiré la gestion de son Instagram.

Selon elle, son équipe était «soucieuse» du fait qu’elle puisse poster des bêtises après avoir «trop picolé» ou «sous le coup de la colère». «Cette photo était la seule que j’avais postée moi-même. Après cela, mon équipe m’a retiré mon code d’accès à mon compte Instagram», a raconté la chanteuse aux millions d’albums vendus à la youtubeuse Nikkie de Jager. L’entourage de la star s’est toutefois montré magnanime lors des confinements successifs dûs à la pandémie: «Là, on m’a redonné accès à mon compte. Internet était en feu durant cette période. C’était le seul moyen pour tout un chacun de garder le moral.»

Adele avait déjà raconté, fin 2020, sur la BBC qu’elle n’avait pas accès à son propre compte Twitter: «Quand ce réseau social est arrivé, je tweetais en étant bourrée et j’ai mis les pieds dans le plat plusieurs fois. Alors, mon management a décidé que mes tweets devaient passer par deux personnes avant d’être validés par une troisième». Elle avait tout de même précisé que c’était bien elle qui écrivait ses tweets. «Personne ne les rédige pour moi. On les poste juste pour moi.»

(L'essentiel/fec)