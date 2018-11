Quelle star se cache sous les traits de cette ado?

La photo ci-dessus a été prise en octobre 2008, à New York. Ariana Grande - puisqu'il s'agit bien d'elle - avait alors 14 ans et on ne la reconnaît pratiquement pas.

Ce cliché a refait surface sur Instagram ce week-end grâce à un certain Sebastian Tribbi, un New-Yorkais créateur de mèmes, suivi par plus de 72 000 personnes. L’instagrameur se dit choqué: «C’est dingue comme tout le monde fait de la chirurgie esthétique!».

Dans les commentaires, certains appuient la thèse du bistouri et d’autres défendent la star, arguant qu’elle a juste grandi. Ariana n’a jamais évoqué la chirurgie esthétique dans ses interviews mais en comparant la photo ci-dessus et ci-dessous, on a des doutes. Même si le maquillage fait beaucoup, aucun fond de teint ne peut affiner autant le nez.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)