Amber Rose accuse son mec de l’avoir trompée

Après presque trois ans de relation et un enfant, Slash Electric né le 10 octobre 2019, Amber Rose et Alexander «AE» Edwards se sont séparés. C’est du moins ce que l’on comprend en lisant les messages publiés par l’animatrice de 37 ans sur Instagram. Elle accuse le vice-président des artistes et du répertoire de Def Jam Recordings de l’avoir trompée avec douze femmes.

«Je suis fatiguée d’être trompée et embarrassée en coulisses. Vous les douze clochardes (celles dont je connais l’existence, il y en a probablement plus), vous pouvez l’avoir, a-t-elle commencé. Vous saviez très bien qu’il était en couple et avait un bébé et vous avez décidé de coucher avec lui quand même. J’ai vu tous les messages. Vous étiez au courant, mais vous ne me devez rien, donc peu importe».

Amber, qui a baigné dans le trafic de drogue durant sa jeunesse, n’a pas dévoilé le nom de celles qui, selon elle, ont eu des relations sexuelles avec Alexander parce qu’elle refuse de gâcher des vies. Mais elle a déclaré qu’elle en avait assez d’être loyale et transparente sans recevoir la même chose en retour. «Je souffre en silence depuis longtemps, je n’en peux plus. Je refuse qu’on me fasse plus de mal, qu’il s’agisse de membres de ma famille ou non», a-t-elle conclu.

