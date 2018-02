La fille cachée de Claude François vit en Belgique

Quand Claude François meurt il y a bientôt 40 ans, le 11 mars 1978, il emporte dans son cercueil un lourd secret: Julie, une petite fille, blonde aux yeux clairs, a pointé le bout de son nez quelques mois plus tôt, le 17 mai 1977, à Gand, en Belgique. La maman de la fillette, Fabienne, est une toute jeune fille de 15 ans, qui a entretenu «une relation suivie» avec l’interprète d'«Alexandrie Alexandra» entre 1976 et 1977.

«Elle n’était pas fan comme les filles qui passaient le jour et la nuit à l’attendre, le suivre partout, qui l’aimaient inconditionnellement», raconte à Sudpresse la fille du chanteur, aujourd'hui âgée de 40 ans. «Elle était trop jeune et ses parents n’acceptaient qu’elle aille le voir que de temps à autre, sans se douter une seule seconde que leur fille pourrait vivre une relation amoureuse avec une vedette».

Tests ADN

Quand ils prennent connaissance de la grossesse de leur fille, ils lui interdisent de revoir Claude François. Elle met au monde son bébé et le fait adopter à l'âge de deux mois. Julie a découvert «au fil du temps qui étaient ses parents de naissance et notamment son père naturel». Elle est toujours restée dans l'ombre mais a aujourd’hui ressenti le besoin de briser le silence, en accord avec sa mère biologique qui n'a toutefois pas souhaité témoigner. Un documentaire diffusé prochainement sur les chaînes Paris Première et la RTBF lui donne la parole pour la première fois.

À ceux qui crient à l'imposture, Julie assure avoir des tests ADN, faits quand elle avait 8 ans, qui prouvent sa filiation à 99,9% avec le chanteur. Les fils légitimes de Claude François, Claude et Marc, connaitraient même l'existence de leur demi-sœur. Pourquoi ne s'est-elle pas manifesté plus tôt? «Le moment n'était pas le bon», explique François Pomès, qui a réalisé le documentaire. «Sa crainte était de tomber dans un piège médiatique, dans un énième film sur les travers de Claude François, et elle ne le souhaitait pas».

(MC/L'essentiel)