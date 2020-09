«Après avoir été violée, ma grand-​​mère m'a sauvée»

Pour Lady Gaga, la famille a une très grande importance. Parmi les membres de son clan, sa grand-mère lui a apporté un tel soutien quand elle était au plus mal, qu’elle considère que c’est la personne qui a véritablement changé sa vie.

Au tout début de sa carrière, la chanteuse a été agressée sexuellement par un producteur de musique, comme elle l’a révélé récemment dans une interview.

Lady Gaga a cru ne jamais pouvoir s’en remettre. «Après avoir été violée, j’ai pleuré sur le canapé de ma grand-mère pendant des jours, a confié l’Américaine de 34 ans à ophramag.com. À un moment donné, elle a allumé MTV à la télé et m’a dit de la regarder. Il y avait une chanteuse qui se donnait sur scène. Ma grand-mère m’a alors dit: «Je vais te laisser pleurer le reste de la journée, mais demain tu repars et tu vas faire un vrai changement dans ce monde. Il n’y aura plus de larmes demain.» Un conseil avisé qui a permis à Lady Gaga de retrouver la force de se battre.

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)