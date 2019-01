Dan Reynolds s'est réconcilié avec sa femme

Une fois n'est pas coutume, l'industrie du divertissement n'aura pas détruit un couple. En l'occurrence celui formé par Dan Reynolds, leader du groupe à succès Imagine Dragons, et Aja Volkman. Les Américains se sont mariés en 2011. Ils ont eu trois filles (Arrow, 5 ans, et les jumelles Gia et Coco, 2 ans en mars prochain) et ils ont choisi de se séparer au printemps 2018, mais sans jamais signer les papiers du divorce. Dan et Aja avaient même raconté leurs déboires amoureux dans la chanson qu'ils ont coécrite «Bad Liar», qui cartonne actuellement.

Or, en ce début d'année, on assiste à un revirement de situation aussi heureux qu'inattendu. Tout d'abord, le 1er janvier, Aja a posté sur Instagram une photo d'elle embrassant son «futur ex» sur la bouche. Puis, jeudi, elle a de nouveau utilisé le réseau social pour faire l'éloge de son mari. «Je suis fière de toi Dan. Fière de ton humilité et de ta capacité à être le papa aimant que tu es», a-t-elle commencé. Elle a ensuite précisé que la tournée mondiale d'Imagine Dragons a été «folle»: «Elle nous a tués les deux à plein de moments de l'année, mais maintenant nous nous reconstruisons».

Plus loin, elle a détaillé sa pensée en imageant: «Tu peux devenir la pire des personnes au milieu de l'œil d'un cyclone. Tu dois passer par-là. C'est comme un rite de passage. C'est la seule possibilité pour aller vers une meilleure existence et plus de maturité. Il faut mourir un million de fois pour trouver la sincérité. Ce que nous avons fait». Celle qui est aussi musicienne a encore conclu son long message plein d'amour et de tendresse avec ces mots: «Continue de panser les plaies, bébé. Je le ferai avec toi en t'aimant à chaque minute».

(L'essentiel/fec)