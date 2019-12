Le mot «déplacé» de Sylvie Tellier à Miss France

La directrice du comité Miss France aurait-elle était déçue de voir Clémence Botino être couronnée Miss France? C'est ce que croient plusieurs internautes après un commentaire de Sylvie Tellier sur Instagram. Toute fière de «fêter» ses 300 000 followers, la nouvelle Miss France a posté une photo d'elle en Alsace juste après Noël.

L'occasion pour elle de partager une initiative artistique: «Mes petits cousins de 7 et 4 ans m’ont fait découvrir le mouvement "Love on the rocks"! Le principe est simple, il faut décorer puis cacher des galets dans la nature ! J’ai donc décidé, avec leur aide, d’en faire plusieurs que j’ai cachés, un peu partout en Alsace (là où j’ai passé Noël), et bientôt en Guadeloupe ! Si vous en trouvez, n’hésitez pas à le partager!».

Un joli projet qui a été salué par de nombreux abonnés, mais pas par Sylvie Tellier qui a préféré la féliciter pour... sa doudoune. «Quelle belle doudoune», a écrit la directrice du comité Miss France. Ironie ou petite pique? Chacun se fera son propre avis. Les internautes, eux, se sont fait le leur et on tiré à boulets rouges sur la successeur de Geneviève de Fontenay. «Déplacé», «manque de classe», les fans de Clémence Botino y sont allés de leurs commentaires acerbes. Plus qu'à attendre la réponse de l'intéressée...

(th/L'essentiel)