Nick Cannon annonce la mort de son bébé de 5 mois

Nick Cannon a partagé mardi une nouvelle déchirante dans son émission: «Au cours du week-end, j'ai perdu mon plus jeune fils d'une maladie appelée hydrocéphalie qui résulte de l'apparition d'une tumeur cérébrale maligne, soit un cancer du cerveau». Le petit Zen était né le 23 juin dernier, de son union avec Alyssa Scott.

Il a raconté que son cauchemar avait commencé il ya deux mois quand ils avaient emmené le petit chez le pédiatre parce qu'ils avaient remarqué que sa tête était un peu plus grosse que celle des autres bébés. Zen avait également des problèmes de respiration et ses parents voulaient contrôler que tout allait bien. Le couperet est tombé: les médecins ont découvert une accumulation de liquide dans sa tête, provoquée par une tumeur. Malgré une opération chirugicale, son état de santé s'est détérioré au moment de Thanksgiving.

«La tumeur a commencé à se développer beaucoup plus rapidement. Et nous savions donc que le temps était...»: Nick Cannon a peiné à retenir son émotion, avant de raconter son dernier week-end avec son fils. «J'ai passé le week-end à le tenir dans mes bras - et je me suis dit :'Allons passer la journée à la mer'. Nous avons eu la chance d'aller voir l'océan une dernière fois», a-t-il confié.

Il a rendu hommage à sa compagne, Alyssa Scott, «la femme la plus forte que j'aie jamais connue, qui ne se met jamais en colère, qui est sensible quand elle doit l'être, mais qui est toujours la meilleure maman et elle le restera».

Le petit Zen est le 7e enfant de Nick Cannon: il a eu des jumeaux -un garçon et une fille - avec Mariah Carey, Moroccan Scott et Monroe, nés en 2011, un fils, Golden et une fille Powerful Queen avec Brittany Bell, ex-Miss Arizona en 2017 et 2020, puis encore des jumeaux - deux garçons - Zion et Zillion, le 14 juin 2021, issus de sa relation avec Abby De La Rosa et enfin Zen, le 23 juin 2021 avec Alyssa Scott.

(mc/L'essentiel)