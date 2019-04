Le fils de Charlize Theron est en réalité une fille

Lorsqu'elle adoptait Jackson en 2012, Charlize Theron annonçait au monde qu'elle avait accueilli un petit garçon. Mais depuis, les choses ont bien changé. Il y a quatre ans, le petit lui a avoué être une fille. Loin de s'opposer à cette situation, l'actrice a déclaré, au Daily Mail, qu'elle l'élève comme tel.

Charlize Theron a expliqué pourquoi Jackson porte parfois des robes. La raison est simple. « Je pensais moi aussi qu'elle était un garçon. Jusqu'à ce qu'elle me regarde alors qu'elle avait trois ans et me dise: «Maman, je ne suis pas un garçon». La star se considère désormais comme maman de «deux merveilleuses filles» qu'elle veux protéger et voir grandir, comme tout parent.

Charlize Theron a adopté un deuxième enfant il y a trois ans, une fillette prénommée August. « Elles sont nées où elles le devaient et se trouvent à l'endroit exact du monde où elles doivent être. Ce n'est pas à moi de décider qui elles veulent être», affirme-t-elle.

«Mon boulot, en tant que parent, est de les célébrer, de les aimer et de m'assurer qu'elles ne manquent de rien pour devenir ce qu'elles veulent devenir», assure l'actrice américaine. «Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que mes enfants aient ce droit et les protéger pour cela ».

(L'essentiel/eto)