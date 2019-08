Marié, Nick Jonas veut revendre sa villa

Le musicien Nick Jonas n'en est pas à sa première conquête féminine. Il a notamment été en couple avec Miley Cyrus, Selena Gomez ou encore avec l'ancienne Miss USA Olivia Culpo. Il a également été le propriétaire de multiples biens immobiliers, merveilleusement adaptés à la vie de célibataire. Sa villa à l'ouest d'Hollywood était parfaite pour organiser des nuits blanches. Plus tard, il a fait l'acquisition d'une demeure dans le même quartier de Los Angeles, directement sur Sunset Boulevard, pour être encore plus au cœur de la fête.

En dernier lieu, Nick Jonas avait élu domicile loin du tumulte de la ville, dans le très chic quartier de Beverly Hills. Après son mariage avec l'actrice Priyanka Chopra, en décembre dernier, le temps des villas de célibataire semble définitivement révolu. La propriété aux trois chambres à coucher et quatre salles de bain de Beverly Hills est désormais en vente.

La villa offre tout le confort. Cette construction de 2015 en béton et bois dispose d'une surface habitable de 291 m². Grâce à ses vastes baies vitrées, elle est baignée par la lumière. Dans le jardin se trouve un énorme espace barbecue, ainsi qu'une grande piscine. Selon le site TMZ, Jonas et Chopra seraient d'ores et déjà à la recherche d'un nouveau nid d'amour dans les quartiers de Beverly Hills et de Bel Air.

