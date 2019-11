Elizabeth Banks jouera les femmes invisibles

Décidément, Elizabeth Banks a pris goût au port d'une double casquette, celle de comédienne et celle de réalisatrice. Après un des sketches de «My Movie Project» en 2013, «Pitch Perfect 2» en 2015, et «Charlie's Angels» qui sortira le 25 décembre, la comédienne est sur le point de mettre en scène et d'incarner «The Invisible Woman», selon The Hollywood Reporter.

Selon le site américain spécialisé sur tout ce qui se trame à Hollywood, le scénario du film, signé Erin Cressida Wilson (à qui l'on doit l'adaptation de «La fille du train»), serait une sorte de rencontre entre «Thelma & Louise» et «American Psycho».

Elizabeth Banks coproduira également le film avec son mari Max Handelman, sous la houlette de Universal, le studio à qui l'on doit également «The Invisible Man», de Leigh Whannell, qui sortira le 26 février 2020.

La bande-annonce de «The Invisible Man»:

Si on ne sait pas grand-chose de plus sur «The Invisible Woman», force est de constater que la confiance que témoignent les studios à Elizabeth Banks ne faiblit pas, malgré l'accueil on ne peut plus froid réservé outre-Atlantique à «Charlie's Angels». Produit avec un budget de 48 millions de dollars, cette nouvelle version des «Drôles de dames», dans lequel Elizabeth Banks joue une version féminine de Bosley et donne la réplique à Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska, n'a engrangé qu'à peine 44 millions de dollars de recettes mondiales depuis sa sortie à mi-novembre, dont moins de 15 millions aux États-Unis. Le public romand pourra se faire son opinion sur le film à sa sortie, le 25 décembre 2020.

La bande-annonce de «Charlie's Angels»:

La date de sortie de «The Invisible Woman», elle, n'est pas encore... visible.

(L'essentiel)