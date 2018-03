Jeremstar «s'exprimera vite, il va revenir»

Deux mois après la révélation du scandale l'impliquant, Jeremstar pourrait faire prochainement son retour médiatique, selon son amie, la youtubeuse Emma CakeCup. Le chroniqueur des «Terriens du Dimanche», émission diffusée sur C8 et présentée par Thierry Ardison, avait décidé de se mettre en retrait alors qu'il était accusé de servir «d'appât» pour de jeunes mineurs en échange de rapports sexuels avec Pascal Cardonna, alias Babybel.

La justice ne devrait cependant pas inquiéter le jeune homme puisque les deux plaintes le visant ont finalement été retirées. Jeremstar et son ami Babybel ont annoncé leur intention de poursuivre les plaignants pour diffamation. Depuis, c'est un véritable «silence radio» auquel s'astreint le trentenaire, pourtant habitué à publier sa vie sur les réseaux sociaux, où il est suivi par près d'un million de personnes. Autant dire que les fans de Jeremstar trépignent d'impatience et ont enfin eu des nouvelles vendredi.

Dans un entretien à TV Mag, Emma CakeCup, a tenu à rassurer son monde: «On se voit très souvent, beaucoup plus qu'a­vant d'ailleurs. Avant, on se voyait une fois tous les trois mois et depuis cette affaire, on s'est énormément rapprochés. Sachant qu'il ne poste plus rien sur Snap­chat, je fais pareil quand je suis avec lui.» Et la youtubeuse d'ajouter: «Il s'ex­pri­mera bien­tôt, il va reve­nir. Je n'en dirai pas plus car c'est à lui de s'ex­pri­mer sur tout ça.»

(L'essentiel)