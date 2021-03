Son promeneur de chiens aura des séquelles à vie

Victime d’une attaque à l’arme à feu alors qu’il tentait d’empêcher des malfrats de kidnapper les chiens de Lady Gaga, le 24 février, à Los Angeles, Ryan Fischer s’en sort non sans séquelles importantes. Le promeneur de chiens de la star, qui avait été hospitalisé en urgence, a été renvoyé chez lui pour poursuivre sa convalescence. Après avoir souffert de complications, il a récemment dû subir une ablation partielle du poumon.

C’est dans un long post Instagram que l’Américain est revenu sur son calvaire. En substance, il a expliqué que sa convalescence n’allait pas être «simple»: «Cet étrange sifflement que j’entendais dans ma poitrine n’était pas en adéquation avec ma récupération rapide», a-t-il expliqué. «Maintenant, je dois travailler sur mon traumatisme et faire face à ce moment malheureux de la vie».

Les bouledogues français de Lady Gaga, Gustav et Koji, avaient finalement été rendus sains et saufs, après avoir été retrouvés dans la rue. La police de Los Angeles enquête toujours sur le crime et n’a encore procédé à aucune arrestation. La superstar de la pop avait laissé ses animaux de compagnie aux soins de Ryan Fischer, pendant le tournage du prochain film de Ridley Scott, «House of Gucci», en Italie, où elle a célébré son 35e anniversaire, dimanche.

