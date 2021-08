«On me voit comme une gamine mais j'ai 29 ans!»

À 29 ans, Selena Gomez ne veut plus être vue comme une adolescente et veut des rôles qui lui correspondent. Elle est la star féminine de la minisérie «Only Murders in the Building», visible sur la plateforme Hulu, aux côtés de deux vétérans de la comédie, Steve Martin et Martin Short.

Cette comédie policière semble être un choix surprenant dans votre carrière, pourquoi?

Je suis dingue des enquêtes policières. J’écoute même des podcasts où l’on retrace les affaires criminelles et la recherche des meurtriers. Donc j’ai tout de suite accroché à ce projet qui mélange drame et comédie. Avec Steve et Martin, nous sommes trois inconnus qui décident de résoudre un meurtre. L’opportunité était trop belle pour travailler et apprendre avec ces deux monstres sacrés de Hollywood.

Comment jugez-vous l’évolution de votre carrière?

J’ai enfin l’impression de pouvoir laisser derrière moi les rôles d’adolescentes. Avec « Only Murders in the Building », c’est la première fois que je joue une fille de mon âge. On me voit encore comme la gamine des programmes Disney mais j’ai 29 ans! Je ne suis plus une ado, mais une adulte.

Est-ce difficile à surmonter?

Non, c’est la vie! J’ai grandi sous les projecteurs donc je m’y suis habituée. Le plus dur est d’avoir sa vie privée scrutée en permanence. Mais, ça aussi, j’ai appris à être discrète. J’ai la chance de vivre de mon art, que cela soit la musique ou la comédie.

Vous avez 253 millions de followers sur Instagram. Ressentez-vous la pression avant de poster quelque chose online?

Bien sûr et c’est pour cela que je m’efforce de ne poster que des choses positives ou pour des causes qui me tiennent à cœur comme la santé mentale. C’est aussi fascinant de pouvoir inciter mes fans à regarder une série comme «Only Murders in the Building» et, pour certains jeunes, de découvrir l’immense talent de Steve Martin et Martin Short.

