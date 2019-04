Grosse frayeur pour Scarlett Johansson

Scarlett Johansson a vécu un véritable cauchemar au volant de sa voiture, lundi. Alors qu'elle sortait de l'enregistrement de l'émission «Jimmy Kimmel Live», sur Hollywood Boulevard, la star s'est fait prendre en chasse par des paparazzis. Angoissée à l'idée qu'ils provoquent un accident, l'Américaine de 34 ans s'est dirigée vers le commissariat le plus proche pour demander de l'aide et mettre fin à la course-poursuite.

«Il y avait cinq voitures remplies d'hommes qui grillaient les feux rouges et mettaient les autres véhicules et les piétons en danger, tout ça pour me suivre et savoir où je séjournais dans le but de nous traquer ma fille et moi. Et tout cela est parfaitement légal», a raconté le lendemain Scarlett à «USA Today».

Elle a rappelé que beaucoup de femmes aux États-Unis sont «traquées, harcelées, terrifiées». Selon elle, la loi universelle pour répondre aux traqueurs doit être «une priorité dans les discussions sur la justice». En tant que célébrité, Scarlett condamne fermement les paparazzis: «Tant qu'ils ne seront pas considérés légalement comme les traqueurs criminels qu'ils sont, ce ne sera qu'une question de temps avant qu'une autre personne ne soit grièvement blessée ou tuée, comme la princesse Diana.»

(L'essentiel/Cover media/lja)