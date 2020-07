«À la dérive» à Los Angeles, le prince Harry veut rentrer

La vie californienne n'aurait rien de la dolce vita pour le duc de Sussex. Installé dans la cité des Anges avec son épouse Meghan Mark depuis plusieurs mois maintenant, le prince Harry ne serait animé que par une seule idée: rentrer au Royaume-Uni pour rejoindre ses amis et sa famille.

La crise du coronavirus est passée par là, et le fils de Charles et Diana serait «rongé par la culpabilité» de s'être éloigné des siens en cette période compliquée pour son pays. D'autant plus que la vie à Los Angeles ne lui conviendrait pas tant que ça. Au contraire de son épouse, le prince de 35 ans n'est pas dans son élément aux États-Unis.

«Il n'a pas d'amis à LA, contrairement à Meghan. Ses amis sont au sein de la communauté militaire du Royaume-Uni, et ils lui manquent. Pour l'instant, il est à la dérive», a expliqué une source anonyme au Vanity Fair. De son côté, Meghan ferait le maximum pour aider son mari en lui proposant des activités (surf, randonnées...) en plus de se focaliser sur une autre perspective: nouer des liens à Hollywood pour relancer sa carrière d'actrice.

(th/L'essentiel)