La nouvelle activité de Nina Dobrev et sa copine

«Faible en calories, en glucides, sans additifs, végane, sans gluten, convenant au régime cétogène et délicieux». Quand Nina Dobrev décrit les produits de la ligne Fresh Vine Wine, on s’attend plus à des assiettes de crudités qu’à des bouteilles de vin. C’est pourtant bien dans la production de pinard que l’actrice et sa meilleure amie, la danseuse Julianne Hough, se sont lancées.

Les deux femmes de 32 ans ont voulu créer des vins qui complètent leur mode de vie «actif et physique» et qui soient également d’excellente qualité. «Il y a quelque chose d’exaltant dans l’artisanat et l’art et je pense au vin de la même manière. Nous ne savions juste pas comment en produire, alors nous avons décidé de nous associer avec le vigneron Jamey Whetstone», a déclaré Julianne Hough. Pour le moment, leurs bouteilles ne sont livrées qu’aux États-Unis.

(L'essentiel/jfa)