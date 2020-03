Nadège Lacroix: «Avec mon chéri, c'est bizarre»

Depuis une semaine, comme tant d'autres Suisses, Nadège Lacroix reste à la maison pour sauver des vies. «J'étais à Paris pour un casting quand j'ai entendu que les aéroports allaient peut-être fermer, alors je me suis échappée et je suis rentrée à Genève le 15 mars, raconte-t-elle. J'ai mon chéri, mon appartement et ma terrasse, tout va bien».

D'un naturel positif, la jeune femme ne perd pas le sourire, même s'il n'est pas toujours facile de rester chez soi toute la journée. «C'est sûr que quand on regarde BFMTV, on positive un peu moins, mais j'essaie de faire rire les gens, de leur changer les idées. Je poste pas mal de choses un peu comiques sur les réseaux sociaux, des vidéos sympas et drôles par rapport à cette situation, tout en répétant qu'il faut rester chez soi. Tout le monde ne comprend pas. Certains me disent qu'on ne peut pas rire de tout».

Faire le repassage qui attend depuis six mois

Le grand avantage pour Nadège, c'est qu'elle a désormais le temps de faire plein de choses qu'elle ne pouvait pas faire d'habitude, comme changer ses dressings ou «faire le repassage qui attend depuis six mois».

Depuis une semaine, Nadège vit 24 heures sur 24 avec son homme, Stefano. «Avec mon chéri, c'est un peu bizarre, parce qu'on est passé de quatre mois à se voir uniquement un week-end sur deux parce que je jouais au théâtre à Paris, à être tout le temps ensemble. Il est content que je sois là, mais il trouve aussi que je suis un peu trop là», rigole-t-elle.

Côté boulot, la Genevoise se concentre sur son métier d'influenceuse, puisque le théâtre dans lequel elle jouait à Paris a fermé et que la tournée de la pièce «Ciel, ma belle-mère» a été repoussée. «Les gens dépensent moins en ce moment, ils peuvent garder cet argent pour se faire plaisir et acheter des choses pour eux. C'est vrai que ce confinement ne nous pénalise pas en tant qu'influenceurs. On fait ça toute l'année, on ne va pas se priver de travailler parce que le moral des troupes n'est pas au beau fixe», justifie-t-elle.

(L'essentiel/jfa)