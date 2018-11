Miranda Kerr n'a pas peur d'avoir un petit bidon

C'est une Miranda Kerr 2.0 qui fera la couverture de Marie-Claire Australia ce jeudi. Alors qu'elle donnait naissance à son deuxième enfant en mai dernier, la star de 35 ans avoue avoir remplacé sa vie de jet-setteuse par un quotidien familial empreint de régularité.

Reine des défilés Victoria's Secret de 2007 à 2012, elle a été connue pour avoir les abdominaux les plus sculptés du circuit de mannequins. Aujourd'hui, la mère de Flynn (7 ans) et de Hart (6 mois) se sent plus que jamais «heureuse avec (son) petit ventre de maman» et ne se met pas la pression pour retrouver une taille de guêpe à tout prix.

«Il m'a fallu des mois pour élever un enfant en bonne santé et il en faudra probablement davantage pour me sentir à nouveau à l'aise en maillot de bain. Peut-être que je n'y arriverai jamais! Mais le plus important est de ne pas se mettre la pression après une naissance», partage celle qui a depuis troqué la salade de chou pour des menus plus costauds.

(L'essentiel/szu)