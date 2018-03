Le petit tacle de Laura Smet pendant les César

La 43e cérémonie des César a été marquée par des hommages aux disparus de l'an dernier, Jeanne Moreau, Danielle Darrieux, Jean Rochefort et Johnny Hallyday, dont la fille Laura Smet a fait une brève apparition pour remettre un César. C'est la première fois qu'elle apparaissait en public depuis les obsèques de son père.

La comédienne de 34 ans, qui remettait le César de la Meilleure actrice dans un second rôle à Sarah Giraudeau, en a profité pour glisser un: «Bonsoir, je suis très heureuse de retrouver ma famille de cinéma et de remettre ce joli prix». Une petite phrase très interprétée, notamment l'emploi du terme «famille», alors qu'elle et son demi-frère David, sont en pleine bataille juridique face à Laeticia, pour contester le testament de leur rockeur de père.

Vu les applaudissements pour Laura Smet, les #Cesar2018 ont choisi leur camps #JohnnyGate— Arno BITAN (@AvantLinfoArno) March 2, 2018

« Je suis contente de retrouver ma famille de cinéma » - Laura Smet, sèche, lapidaire. Comprenne qui pourra. #Cesar2018— Mehdi Omaïs (@MehdiOmais) March 2, 2018

Affaire Johnny Hallyday :=> Laetitia Hallyday VS David Hallyday & Laura Smet : Qui soutient qui ?#JohnnyHallyday #Johnny pic.twitter.com/q1AF9uR1CY— The-best-man-57 (@The_best_man_57) February 27, 2018

(L'essentiel/cga)