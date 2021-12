Future prétend être plus grand que Jay-​​Z

Future a-t-il été pris d'un coup de folie? Le rappeur originaire d'Atlanta a fait réagir la Toile en lâchant une série de tweets visés, au sujet de l'industrie du rap US. Et l'une de ses cibles n'étaient pas des moindres puisqu'il a notamment interpellé la superstar Jay-Z.

«Dans la rue, je pèse plus que Jigga» s'est exprimé le rappeur Future en utilisant l'un des surnoms de Jay-Z. Une comparaison osée qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui ont généralement pointé un excès de confiance. Les deux rappeurs ont pourtant déjà collaboré au cours des dernières années.

In the streets im bigger then jigga. Ima run me a B up easy.

Mais le rappeur d'Atlanta ne s'est pas arrêté là. «Je suis le seul à pouvoir faire débarquer YE, n'importe quand, n'importe où» a-t-il aussi lancé sur Kanye West. Une intervention qui fait référence à l'invitation de ce dernier à monter sur scène avec lui il y a quelques jours.

I’m the only one can get YE to pull up whenever wherever..tuh