Jazz et Laurent se font traiter de «mythos»

Contrairement à ce qu’ils affirment depuis leur arrivée à Dubaï, Jazz, 28 ans, et Laurent, 24 ans, ne seraient pas propriétaires de leur luxueuse villa. Selon le youtubeur Nabil El Moudni, qui a mené l’"enquête", les deux candidats de l’émission de téléréalité «JLC Family», sur TFX, qui semblent rouler sur l’or, mentiraient à leurs fans. Pour prouver ses dires, Nabil a montré dans une story Snapchat, mardi, des documents de l’agence immobilière liée à cette demeure. Il aurait ainsi appris que celle-ci appartiendrait en réalité à un héritier népalais. «Jazz et Laurent disaient sans cesse qu’ils étaient propriétaires, mais pas du tout. Je savais qu’ils étaient locataires parce que je connais l’agence où ils ont pris leur maison», a-t-il expliqué.

En plus, la starlette de téléréalité a récemment dit qu’elle et son chéri allaient s’acheter une deuxième propriété encore plus grande. «C’est vrai, mais c’est toujours une location. Ils vont peut-être mettre leur première villa en Airbnb, parce qu’ils ont déjà payé un loyer de trois ans». Celle-ci serait d’ailleurs actuellement mise en vente pour 3 millions d’euros. «Vous pouvez appeler l’agence et vous faire passer pour un potentiel acheteur et vous verrez que la maison est disponible», assure-t-il. Si elle trouve preneur, le couple et ses deux enfants pourraient être mis dehors dans les six mois, précise l’«influenceur» qui traitent Jazz et Laurent de «mythos».

Nabil explique aussi que les voitures de sport que les deux Français exhibent avec fierté sur les réseaux sociaux ne seraient pas non plus les leurs, mais des véhicules de location. Il ajoute enfin que Laurent aurait quatre comptes bancaires actuellement bloqués, car une grande partie de l’argent qu’il aurait gagné n’aurait pas été perçue légalement. Grâce à son site de pronostics sportifs, il prélèverait en douce des sommes aux adhérents. De son côté, sans directement les nommer, Nabilla a expliqué mardi qu’elle ne supportait pas «les mythos qui s’inventent des vies pour être aimés des gens». On rappellera qu’elle a eu des tensions avec le couple récemment… Jazz et Laurent n’ont, pour l’heure, pas réagi à ces violentes attaques.

(L'essentiel/)