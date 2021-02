Découvrez le plus gros complexe de Miss France

«Je pense que mon sourire et ma simplicité sont mes principaux atouts», a-t-elle confié au magazine Ici Paris. «Côté défauts, je me passerais bien de mes cernes. Heureusement, je peux les atténuer avec de l'anticerne, mais le plus délicat, c'est mon rire qui peut être impulsif et grossier, hélas, sur ce coup-là, je n'ai pas d'astuce pour y remédier!»

Certains Twittos avaient été perturbés par ce rire notamment dans l'émission «Quotidien» sur TMC la semaine dernière mais pour beaucoup, il fait partie de son naturel.

La Mondaine a pu le vérifier : Miss France rit beaucoup #Quotidien pic.twitter.com/QxpCwJjV50 — Quotidien (@Qofficiel) February 12, 2021

Une qualité qu'elle tient d'ailleurs à conserver coûte que coûte. Elle s'est ainsi confiée sur la chirurgie esthétique: «S'il s'agit d'une chirurgie réparatrice suite à un accident ou à une maladie, oui. Autrement, je ne suis pas pour car selon moi, il n'y a rien de plus beau que le naturel, même avec des petits défauts».

Attention, la confession suivante risque d'en agacer plus d'une: «J'ai la chance d'avoir une morphologie qui me permet de manger ce que je veux sans prendre de poids (...) Je vous assure que je ne fais aucun régime: le chocolat et les fast-foods font partie de mes péchés mignons». Et de lancer: «Personne ne devrait avoir de balance chez soi, car elle affiche un chiffre qui n'a aucune importance dès lors qu'on se sent bien dans sa peau».... Certains penseront que c'est un peu facile à dire quand on affiche une telle silhouette même en se goinfrant de burgers et de barres chocolatées...

