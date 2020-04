Draguée uniquement pour son swing

Paige Spiranac a tout pour elle ou presque. La golfeuse de 27 ans a mené une carrière qui lui a permis de passer professionnelle en 2015. Depuis, elle joue plutôt sur sa plastique et brille sur les réseaux sociaux. Ce qui ne l'a pas empêchée de galérer en amour. Ses «rencards» ne la voyaient que pour ses talents de golfeuses.

Après une brillante carrière universitaire en Arizona et en Californie, elle s'est imposée à une reprise chez les pros, sur le Cactus Tour, un circuit américain de seconde zone. Depuis 2016, elle a disparu des scoreboards, mais fait un carton sur la toile avec ses tutos de golf et ses coups spectaculaires. Tout cela joliment mis en scène.

Cette reconversion s'avère payante, puisqu'elle compte par exemple plus de 2,4 millions de followers sur Instagram et 120 000 abonnés sur YouTube. Aujourd'hui en couple, la bimbo a pourtant avoué cette semaine dans son podcast nommé «Playing-A'Round» qu'elle avait eu toutes les peines du monde à trouver l'amour, car les hommes l'utilisaient surtout pour avoir des leçons gratuites. «Cela arrivait tout le temps. J'étais désespérée, moi je voulais que les gars m'aiment.»

«Ils disaient: alors Paige, sortons pour un rendez-vous. Je vais t'emmener sur ce terrain de golf et on pourra frapper des balles». Et moi je me disais: «Ouais, il a l'air génial. Mais cela se transformait en une leçon d'une heure durant laquelle j'aidais le gars à devenir un meilleur golfeur».

«Il y avait cet autre gars qui m'envoyait des SMS à longueur de journée, il était vraiment mignon et flirtait avec moi. Mais les seules fois que nous avions des rendez-vous, c'était pour des leçons. Je m'asseyais et lui donnais des cours de golf. Il a mis six mois à me dire qu'il avait une copine!»

«Et moi, je n'ai jamais changé ma manière de faire, parce que je me disais que les gars pensaient que j'étais cool parce que je jouais au golf. Et puis, j'ai commencé à leur donner des balles et à les faire jouer gratuitement sur les parcours. Ils étaient tous dans d'autres relations!»

(L'essentiel)