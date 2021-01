«J'essaie de véhiculer une part de rêve»

Comment vivez-vous vos débuts en tant que Miss France?

Amandine Petit: Très bien. Je ne retiens que du positif et j’ai pu rencontrer énormément de monde, notamment des personnes dont je suis admirative du parcours. Aujourd’hui, je me retrouve à leurs côtés, dans leurs émissions, donc c’est juste incroyable.

Quel changement de vie cela représente pour vous?

C’est une nouvelle vie sur tous les tableaux, sur le fait d’être devenue une personnalité publique, d’être reconnue dans la rue, de vivre à Paris et donc d’être en quelque sorte loin de ma famille. Je suis aussi entourée de nouvelles personnes et l’aventure se déroule d’ailleurs tellement vite qu’elles deviennent des piliers. Ma devise est de vivre au jour le jour et c’est parfait pour profiter de cette aventure Miss France.

Vous avez montré, dès vos débuts, beaucoup d’aisance avec les médias. Avez-vous eu une préparation?

Nous sommes un peu préparées en amont et il est vrai que mon comité régional avait déjà mis la barre assez haute, car j’avais déjà pu faire de la radio et de la télé. Cela a certainement été plus facile pour moi ensuite en tant que Miss France mais surtout, je garde mon naturel. Je pense que c’est pour ça aussi que je suis à l’aise et que tout se passe bien.

Quelle est l’émission à laquelle vous avez hâte de participer?

On me parle beaucoup de Fort Boyard mais je reconnais que cela me fait un peu peur. Sauter de quelques mètres de hauteur et manger des choses pour le moins particulières ne me fait pas envie de prime abord mais on le fait pour une association. Ce sera aussi un beau moment et ce sera une belle occasion de me surpasser car j’aime les défis. Je sais aussi que cela fera aussi bien rire mes proches.

En parlant de vie publique, vous avez récemment poussé un coup de gueule parce quelqu'un avait usurpé votre identité sur les réseaux sociaux. Est-ce là l’un des inconvénients?

Miss France est vraiment une aventure magique. À côté de ça, comme pour tout, il y a des choses un peu négatives tels que certains commentaires sur Instagram par exemple, ce fameux compte Twitter, cela reste bienveillant. Sauf qu'à un moment, la personne s’est mise à parler en mon nom, à donner des opinions politiques et là, c’est devenu plus dérangeant.

Comment avez-vous vécu le buzz autour de votre venue en Moselle?

Beaucoup de personnes se sont déplacées mais nous sommes un peu tous dans le vague et la morosité à cause de la Covid-19. J’étais pour ma part derrière un plexiglas et tout le monde avait un masque. La société Miss France n’a pas organisé cet évènement. Les autorisations avaient été données par les autorités compétentes au centre commercial. J’ai ensuite entendu et lu l’indignation, notamment des lieux de culture.

Qu’en avez-vous pensé ?

Cela m’a sincèrement touchée. Je peux comprendre certains propos mais ce n’est pas moi qui ai décidé que les théâtres, les cinémas mais aussi les bars, les restaurants… devaient rester fermés. Je trouve cela dommage et je suis d’ailleurs la première à m’y rendre.

Craignez-vous que la Covid impacte votre année?

Je pense que ce sera forcément le cas, car nous sommes dans une situation sanitaire compliquée pour tout le monde. Avec Miss France, j’essaie de véhiculer une part de rêve mais malheureusement, je n’ai pas une baguette magique pour enrayer cette pandémie. Après, comme c’est le cas pour pas mal de personnes, qui ont recours au télétravail par exemple, on s’adapte et on fait notre possible pour continuer à proposer des choses.

Quelle Miss France précédente vous inspire le plus?

C’est compliqué car chacune a une personnalité particulière et un caractère avec ce petit détail qui fait la différence. Fidèle à mes origines normandes, et d’autant plus du signe de la balance, je ne peux donc pas choisir. Malika Ménard m’a mis sur le chemin de Miss Normandie, pour être là où je suis aujourd’hui. Laury Thilleman a une telle positivité que j’ai le sourire dès que je regarde ses stories. Vaimalama Chaves est vraiment drôle donc oui, chaque Miss a su apporter quelque chose.

Quels seront selon vous vos principaux atouts?

Certainement mon naturel et ma spontanéité. Je pense aussi avoir une certaine force de caractère qui me permet d’être toujours honnête dans ce que je dis, ce que je fais, et en accord avec moi-même.

(L'essentiel/Nikolas Lenoir)