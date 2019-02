Il prétend être le fils du prince Charles et Camilla

Simon Dorante-Day, un Anglais de 52 ans exilé en Australie, affirme être le fils illégitime de Camilla et du Prince Charles dans les colonnes du magazine australien New Idea. Selon cet homme, il aurait été conçu au tout début de leur relation, dans les années 60. Toujours selon lui, Camilla serait tombée enceinte en 1965 et aurait accouché sous «une fausse identité» dans une petite ville de l'Angleterre, près de Portsmouth.

L'homme aurait été adopté à 18 mois par un couple de la région. Selon le magazine australien, Simon Dorante-Day aurait des preuves confirmant sa version.

«Simon, tu dois le savoir»

Ses grands-parents adoptifs travaillaient pour la reine Elizabeth et son époux. «J'étais très proche de ma grand-mère», se souvient l'homme. «Elle m'a dit plusieurs fois que j'étais le fils de Charles et Camilla. Elle ne m'a pas donné des indices ou quoique ce soit. Elle m'a dit: Simon, tu dois le savoir.»

Simon Dorante-Day précise qu'une photo de lui jeune, prouve qu'il est le petit fils de la reine. La photo ci-dessus postée par l'homme montre une ressemblance frappante avec Tom Parker Bowles, le fils de Camilla.

