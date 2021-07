«Est-​​ce que quelque chose m’est arrivé en Italie?»

Mariée depuis début 2020 à son petit ami de longue date, Christopher Robinson, Amanda Knox semble couler des jours heureux à Seattle, dans l'État de Washington. L’Américaine de 33 ans s’est cependant confiée sur les difficultés que son couple rencontre pour concevoir un enfant. Dans un podcast diffusé jeudi, Amanda Knox révèle en effet avoir récemment subi une fausse couche traumatisante, à environ huit semaines de grossesse. La trentenaire et son mari ont appris la triste nouvelle lors d’un contrôle chez le gynécologue: «Il n’avait pas grandi. Le cœur ne battait pas», explique-t-elle.

«Mon corps ne le savait même pas, et ça m’a paru bizarre que quelque chose avec lequel votre corps est tellement en phase… ne le sache pas? J’étais enceinte de quelque chose qui ne grandissait simplement pas», témoigne la journaliste. Amanda Knox a dû prendre des médicaments pour déclencher son avortement, ce qui a provoqué chez elle une terrible souffrance. «Je n’avais pas pris d’antidouleurs, j’ai pensé que ce serait en tout dernier recours? J’ai eu des maux de ventre comme jamais je n’en avais eu. Je tremblais», raconte l’Américaine.

Après cette pénible épreuve, Amanda Knox n’a pu s’empêcher de culpabiliser. La jeune femme s’est par ailleurs demandé s’il lui était arrivé quelque chose par le passé, qui pourrait lui avoir causé des problèmes de fertilité. «Pourquoi? Est-ce que j’ai de mauvais ovaires et je ne l’ai jamais su? Est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que quelque chose m’est arrivé quand j’étais en Italie?» confie la journaliste. «Je me sentais incroyablement déçue que cela soit l’histoire de ma première grossesse», ajoute-t-elle dans son podcast.

«Je veux me remettre sur les rails»

Pour rappel, Amanda Knox a passé quatre années dans une prison italienne entre 2007 et 2011 pour le meurtre de sa colocataire, la Britannique Meredith Kercher. Elle a finalement été acquittée après un feuilleton médiatico-judiciaire hors normes. L’Américaine ne donne pas de précisions quant aux incidents survenus en Italie qui auraient pu mettre en danger sa fertilité. Mais dans son livre publié en 2013, elle affirme avoir été harcelée sexuellement par un gardien, pendant ses années de prison.

Amanda Knox et Chris Robinson ne sont pas près de renoncer à leur rêve de fonder une famille. «Ils me disent de me laisser du temps, mais je ne veux pas de temps, je veux me remettre sur les rails. Pourquoi mon corps ne peut-il pas simplement fonctionner?» s’interroge la trentenaire. Elle et son mari avouent avoir cru que la conception d’un enfant était d’une banale facilité, «une ligne droite partant d’une relation sexuelle non protégée au bébé»: «Nous avions tort, douloureusement tort», admet Chris.

(L'essentiel/joc)