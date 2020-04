Kylie Jenner cloue le bec d'une internaute

Fallait pas la chercher! Kylie Jenner n'a guère apprécié qu'une internaute écrive qu'elle était mieux physiquement il y a trois ans. Le commentaire a été publié sous une photo montrant la jeune femme de 22 ans en 2017.

Une première personne a fait remarquer que Kylie était très mince à cette époque. «Elle était mieux», lui a répondu une internaute qui ne s'attendait certainement pas à ce que la principale intéressée lise ces trois mots.

Ça a pourtant été le cas et la demi-sœur de Kim Kardashian a répliqué avec une phrase on ne peut plus claire et très efficace: «J'ai donné naissance à un bébé». La petite Stormi, fruit des amours de Kylie avec Travis Scott, est en effet née le 1er février 2018

(L'essentiel/jfa)