Ophélie Winter aurait pu épouser Albert de Monaco

Ophélie Winter (47 ans) aurait pu devenir... princesse de Monaco. Invitée samedi par Laurent Ruquier dans son émission «On est en direct» (France 2), la chanteuse et actrice franco-néerlandaise, qui vient de publier son autobiographie («Résilience») a dévoilé ce secret. «J'ai reçu un rouleau de fax du palais de Monaco qui me proposait, avec un contrat et tout, de l'épouser, d'habiter là-bas et d'être sa femme quoi, a-t-elle expliqué. Ma mère était complètement hystérique, elle voulait que je le fasse. Moi j'ai dit "Mais attends, j'ai 17 ans, j'ai envie de travailler, d'être indépendante. Je n'ai pas du tout envie d'être princesse". J'étais très copine avec Albert, on s'entendait vraiment très bien, mais j'avais tellement envie de travailler. Pour moi c'était antinomique».

L'ex-mannequin, qui a connu la gloire dans les années 90 et 2000, a également été interrogée sur son état actuel. Pour mémoire, le magazine Public affirmait en septembre 2019 que l'ex-vedette était à la rue et dormait dans sa voiture à Paris. Si elle avoue ne plus être aussi riche qu’avant, l'ex-petite amie de Prince, MC Solaar ou Alain Chabat a affirmé ne pas être SDF. «Tout va bien pour moi, a-t-elle indiqué. J’ai une maison. Je trouve ça horrible de dire des choses comme ça sur les gens. Ils feraient mieux de braquer leurs caméras sur les vrais SDF, car il y en a une tonne». Questionnée sur la prise de drogue, elle a confié en avoir déjà pris, «comme tout le monde dans ce métier, c’est un passage obligé». Mourante? «Je l’ai été», a-t-elle dit.

À noter que la vie de l'interprète de «Dieu m'a donné la foi» n’a pas été toujours facile. Elle a ainsi confié souffrir de la névralgie d’Arnold et d’une double névralgie des nerfs trijumeaux. Elle a aussi indiqué avoir fait un burn-out, notamment à cause des paparazzis. Enfin, elle a expliqué avoir très peu connu son père. De son côté, sa mère, mannequin et chanteuse ratée, a projeté ses ambitions sur sa fille.

(L'essentiel)