Lil Uzi Vert veut devenir propriétaire d'une planète

Lil Uzi Vert est célèbre pour sa musique, mais également pour ses excentricités en tous genres. Après s’être fait implanter un diamant de plus de 20 millions de francs sur le front, en février 2021, qu’il a retiré depuis lors, le rappeur pourrait devenir le premier homme à être propriétaire d’une planète.

Selon plusieurs tweets de la chanteuse canadienne Grimes, l’Américain de 26 ans aurait rempli tous les papiers nécessaires pour acquérir WASP-127b. Cette exoplanète géante gazeuse a été découverte en 2016 nous apprend la NASA. Elle se situe à 520 années-lumière de la Terre.

Pour l’heure, difficile de savoir si Lil Uzi Vert est, ou pourra devenir, le propriétaire de cette planète. Le Traité de l’espace, ratifié en 1967, indique que l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes ne peuvent pas faire l’objet d’appropriation. Mais certains pays ne l’ont pas signé.

Documentation almost complete for @LILUZIVERT to legally claim wasp-127b - this is huge! First human to legally own a planet https://t.co/GBizLOC1yq