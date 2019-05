Sia prête à adopter un ado meurtri par la vie

Sia pourrait bientôt devenir maman, à 43 ans. La star australienne a en effet été très touchée par le sort d'un jeune rappeur de 16 ans, que la vie n'a pas épargné. Dans le documentaire «Foster» sur HBO, qui lève le voile sur les foyers d'accueils en Californie, l'ado prénommé Dasani a raconté son parcours difficile. On y apprend qu'il a été placé dans divers foyers d'accueil dès l'âge de 4 ans, après le meurtre de sa mère. Celle-ci s'était fait tuer sous ses yeux par l'homme qu'il considérait comme son père.

Après avoir vu ce programme, la chanteuse a tenu à contacter le jeune homme via Twitter pour lui faire savoir qu'elle voulait devenir sa mère adoptive. «Hey Dasani! J'aimerais t'adopter, on essaye de te retrouver et de préparer ma maison à t'accueillir. Je veux que tu saches que tu auras toujours un toit sur la tête avec moi», a-t-elle écrit dans son message, mardi 28 mai 2019. L'artiste a ensuite posté un second tweet confirmant le sérieux de sa requête. «Dasani, si tu es dans le coin ou si la personne en charge de ton dossier est dans les parages, prenez contact sur cette adresse mail David@crushmusic.com pour qu'on puisse être mis en relation.»

Pour le moment, Dasani n'a pas encore répondu aux messages de Sia. En attendant, les fans de l'interprète de «Chandelier» ont été nombreux à la féliciter sur le réseau social pour son grand cœur.

Regardez un extrait du documentaire «Foster», avec Dasani:

(L'essentiel)