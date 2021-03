Ravagée par la drogue, cette star est méconnaissable

Il y a une quinzaine d'années, Pete Doherty était un sommet de sa gloire. Rockstar au succès grandissant, en couple avec la mannequin Kate Moss, l'Anglais a beaucoup profité de la célébrité. Un peu trop, au vue de ses déboires avec la drogue et l'alcool.

Des années plus tard, le chanteur a bien changé comme le montrent les photos dévoilées ce jeudi. Pete Doherty a été aperçue aux côté de sa petite amie Katia De Vidas, également musicienne, en train de promener son chien à Étretat, en Normandie.

Le physique de la star interpelle. Désormais âgé de 42 ans, Pete Doherty n'a plus rien à voir avec le dandy britannique qu'il était il y a encore dix ans. Grisonnant et en surpoids, l’artiste est méconnaissable. Les conséquences évidentes de ses addictions, qui ont également bouleversé sa carrière.

Pete Doherty these days pic.twitter.com/taUkIfxQgI — Randle McMurphy (@MichaelRees84) March 25, 2021

En 2014, alors qu'il était en cure de désintoxication, le leader des groupes The Libertines et Babyshambles s'était confié sur son combat contre la drogue. «On a soudain eu des tonnes d’argent. Je me suis dit "ok, dorénavant je vais faire tout ce que j’ai toujours voulu faire [...] Après avoir signé pour notre premier album, on m’a offert une ligne de coke. J’ai rapidement commencé à me défoncer en fumant du crack», expliquait l’artiste qui a pris de l'héroïne pour la première fois à l'âge de 22 ans.

Passé par la case prison, Pete Doherty semble avoir mis sa carrière entre parenthèses. «Après avoir multiplié les soirées aux côtés des plus belles mannequins, il préfère maintenant promener son chien dans la campagne française», écrit le DailyMail.

Pete Doherty, 42, looks barely recognisable as he saunters in the sunshine on dog walk with his lover in France https://t.co/ZQOR1uVEtf — Daily Mail Online (@MailOnline) March 25, 2021

(th/L'essentiel)