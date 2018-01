«Ces clodos m'ont tout volé, il ne me reste rien!»

Après son voyage à Dubai au cours duquel elle s'est fiancée à son chéri Sofiane, en décembre 2017, l'ex-candidate des «Anges» s'est envolée pour la Thaïlande. Mais elle n'a plus vraiment le cœur à profiter de ses vacances depuis qu'elle a appris que son appartement à Paris avait été cambriolé.

En larmes, la starlette de 24 ans s'est exprimée sur Snapchat: «L'appart a été retourné, je ne vous explique même pas comment. On est venu chez moi et on a tout pris. J'ai regardé 15 fois les photos du carnage. Heureusement que mon chien et mon perroquet n'étaient pas là...», a-t-elle expliqué.

«Tout se sait de toute façon»

Selon la brune pulpeuse, les malfrats auraient volé son argent, sa PlayStation, ses sacs de luxe et même sa nourriture. «Vous me dégoûtez, bande de clochards. C'est pas parce que je fais de la téléréalité que je suis multimilliardaire. Je travaille dur pour ça», a-t-elle clamé, émue. Quand j'étais jeune, je m'habillais au marché car je n'avais pas de sous. Maintenant que j'en ai un peu, on me vole tout».

La Française, découverte dans l'émission «Les Princes de l'Amour», a tout de même dit à ses followers qu'elle allait essayer de profiter de la fin de son séjour en amoureux. «Par contre, quand je rentrerai à Paris, si je vois mes affaires vendues sur Internet ou si je croise une petite meuf avec mon sac sur son épaule, ça va être chaud. Tout se sait de toute façon», a-t-elle conclu, ajoutant qu'elle allait acheter «plein de caméras de surveillance» dès son retour.



(L'essentiel/lie)