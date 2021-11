«Merci aux faux cils et aux filtres Instagram»

«Mesdemoiselles, attention, vous êtes au concours Miss France, pas au concours Instagram! Donc, vous oubliez vos applications, car vous êtes dans la réalité. En retouchant trop, vous risquez d’engendrer des réactions déceptives quand vous arrivez dans l’aventure Miss France»: Amandine Petit a fait une petite leçon à celles qui veulent lui succéder le 11 décembre prochain, a indiqué la directrice du concours Sylvie Tellier au Parisien.

«On est dans une société de l’image de plus en plus avec les réseaux sociaux (...) Et cette génération des jeunes femmes a ce réflexe de la retouche de la photo beaucoup plus facile», a admis Sylvie Tellier. «Mais il faut faire la différence entre des photos des réseaux sociaux et les nôtres». Des clichés absolument non retouchés, «à part un peu la couleur d’un ciel ou de la mer pour les rendre plus bleus».

Une réaction alors que de nombreux internautes s'étonnaient de ne pas reconnaître les Miss sur leurs photos officielles.: «Merci aux faux cils, aux filtres», pouvait-on lire sous les photos de Miss Alsace. «C'est pas la même», sous celles de Miss Corse ou encore «Miss Picardie, c'est la même personne entre son insta et les photos officielles?»

