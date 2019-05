La fille d'Olivia Newton-​​John subit des attaques

Olivia Newton-John est très fière de sa fille et tient à le faire savoir. Elle a donc posté sur Instagram une photo sexy de celle-ci en bikini, sur une plage paradisiaque. «Mon ange», a écrit l'actrice américaine de 70 ans, en légende du cliché.

Cependant, la silhouette longiligne de Chloe Lattanzi en a choqué plus d'un. «Ton ange a besoin de manger quelque chose», lui a lancé une internaute. «Bien trop de chirurgie. Je n'aime pas Chloe mais je n'ai rien contre sa mère», a ajouté une autre.

Des attaques qui ont fait bondir les fans d'Olivia. «Quel méchant commentaire, tu ne la connais pas», s'est énervée l'une d'elles. «Elle est aussi belle que sa mère», a ajouté une autre. Des messages de soutien qui ont sans doute fait plaisir à la star qui se bat actuellement contre son troisième cancer, ainsi qu'à sa fille, qui, plus jeune, a été anorexique et dépendante à l'alcool et à la drogue. Chloe, qui rêve de devenir chanteuse, n'a pas réagi à ces critiques.

(L'essentiel/lja)